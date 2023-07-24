В лобовой аварии на ЕКАДе погиб 30-летний водитель ВАЗ

ДТП произошло утром 24 июля. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
На 28 километре ЕКАД произошло лобовое ДТП. На трассе столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик МАЗ. В аварии скончался водитель легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Происшествие случилось утром 24 июля. Водитель легковушки ехал со стороны Верхней Пышмы в Березовский. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.
Столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик МАЗ. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
- В результате ДТП 30-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 от полученных травм скончался на месте, до приезда бригады скорой медицинской помощи, - отметили в городском ГИБДД.
На место аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Автоинспекторы провели замеры и составили процессуальные документы. Сейчас по факту происшествия проводится расследование. Оно поможет установить точную причину аварии.
Ранее в Екатеринбурге автобус столкнулся с легковушкой. В аварии никто не пострадал. Происшествие случилось на перекрестке Блюхера - Сахалинской.
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