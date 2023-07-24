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НовостиНедвижимость24 июля 2023 8:22

Десятки домов в Каменске-Уральском остались без горячей воды

Сетевики проводят ремонтные работы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Подачу горячей воды восстановят к вечеру понедельника

Подачу горячей воды восстановят к вечеру понедельника

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром 24 июля 21 многоквартирный дом в Каменске-Уральском остался без горячего водоснабжения. Причиной отключения стали ремонтные работы. Об этом пишет портал KU66.RU.

Воду отключили в 12 домах, расположенных по улице Гагарина, в четырех домах на Попова, в двух по Каменской и трех по Строителей. Еще семь домов отключены от ресурса на улице Лермонтова.

Работники коммунальных служб обещают восстановить горячее водоснабжение в домах Каменска-Уральского сегодня 17 часам.