Льготы, предложенные Куйвашевым, будут распространяться на имущество стоимостью до 30 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области вводит дополнительные стимулы развития профобразования. Евгений Куйвашев инициировал установление инвестиционного налогового вычета в 50% от стоимости имущества, переданного участникам федпроекта «Профессионалитет».

- Утвердить инициированные губернатором поправки в закон «О применении на территории Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций» предстоит депутатам Законодательного собрания региона, - отметили в Департаменте информационной политики региона.

Льготы будут распространяться на имущество стоимостью до 30 миллионов рублей. Такие меры помогут привлечь новых участников «Профессионалитета». Это в свою очередь обеспечит образовательные учреждения базой для подготовки специалистов.

Ранее Евгений Куйвашев представил ВИП-гостям новые разработки уральцев на ИННОПРОМ – 2023.

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