Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2023 8:04

Губернатор Свердловской области вводит дополнительные стимулы развития профобразования

Евгений Куйвашев инициировал установление инвестиционного налогового вычета
Дарья ЧИПУРИНА
Льготы, предложенные Куйвашевым, будут распространяться на имущество стоимостью до 30 миллионов рублей

Льготы, предложенные Куйвашевым, будут распространяться на имущество стоимостью до 30 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области вводит дополнительные стимулы развития профобразования. Евгений Куйвашев инициировал установление инвестиционного налогового вычета в 50% от стоимости имущества, переданного участникам федпроекта «Профессионалитет».

- Утвердить инициированные губернатором поправки в закон «О применении на территории Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций» предстоит депутатам Законодательного собрания региона, - отметили в Департаменте информационной политики региона.

Льготы будут распространяться на имущество стоимостью до 30 миллионов рублей. Такие меры помогут привлечь новых участников «Профессионалитета». Это в свою очередь обеспечит образовательные учреждения базой для подготовки специалистов.

Ранее Евгений Куйвашев представил ВИП-гостям новые разработки уральцев на ИННОПРОМ – 2023.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru