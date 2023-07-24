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НовостиОбщество24 июля 2023 7:48

Жители Ямала массово нарушают ПДД

За выходные зарегистрировано 734 нарушения
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На дорогах Ямала много нарушителей

На дорогах Ямала много нарушителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные 22 и 23 июля сотрудники ГИБДД зарегистрировали 734 нарушения правил дорожного движения на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает портал «Ямал 1».

Так, например, стражи порядка поймали 16 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, еще 24 водителя не имели прав для управления транспортным средством.

Также сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 21 случай обгона, десятки любителей проезжать перекрестки на запрещающий сигнал светофора.

15 автолюбителей не уступили преимущество пешеходам, 22 человека нарушили правила перевозки детей.