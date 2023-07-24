В Свердловской области будет держаться теплая погода и дожди

Жара придет в регион с 28 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будет сохраняться теплая погода. Однако дожди не собираются покидать регион. Такими данными поделились уральские синоптики.

- На севере Свердловской области осадки могут быть умеренными, на юге, включая Екатеринбург, преимущественно небольшими. Наиболее вероятные дни с дождями 22 и 25 июля. Местами ожидаются грозы при кратковременном усилении ветра до 15 метров в секунду, - сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.

В период с 22 по 26 июля температура воздуха ночью будет опускаться до 10 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться до +25 градусов.

По данным синоптика Алексея Пулина, на Среднем Урале сохраниться теплая погода. Уже во второй половине недели в Свердловской области будет фиксироваться +28 градусов.

- Основное тепло придется на Поволжье и Предуралье, но и в Свердловской области можно ожидать потепление до +26..+28, - отмечает Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

С 25 по 27 июля в регионе будет сохраняться 23 градуса тепла. А уже с 28 июля свердловчан настигнет жара. В конце месяца вероятны дожди и грозы.

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