Первый масштабный профессиональный конкурс железнодорожников завершился в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба СвЖД

Сегодня на Свердловской магистрали завершился чемпионат профессионалов ОАО «РЖД». Локомотивные бригады, составители поездов, начальники станций и вокзалов, монтеры пути, осмотрщики-ремонтники вагонов и многие другие – все те, от кого зависит стабильная работа Российских железных дорог, – состязались под девизом «Люди дела» и показали настоящее мастерство.

СвЖД в качестве принимающей стороны подготовила для соревнований в Екатеринбурге шесть площадок, в том числе четыре производственных общей площадью более 450 тыс. кв. м. Динамичные задания по 40 компетенциям выполняли более двух тысяч человек – представители 65 железнодорожных профессий.

Свердловская железная дорога стала и победителем в общекомандном зачете (7 золотых медалей). На церемонии закрытия чемпионата Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров вручил награду начальнику СвЖД Ивану Колесникову и поблагодарил организаторов и участников за труд и виртуозные навыки на уровне профессионального искусства.

– Сегодня перед «Российскими железными дорогами» стоит много амбициозных задач, таких как модернизация инфраструктуры, цифровизация, внедрение новых типов подвижного состава. Для их выполнения требуются нестандартно мыслящие, умелые и активные работники, которые готовы меняться сами и менять компанию к лучшему. Важнейшей задачей чемпионата является развитие профессиональных компетенций участников, и могу с полной уверенностью заявить, что финалисты чемпионата задали высокие стандарты мастерства, – сказал руководитель холдинга.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также поздравил участников чемпионата.

– Российские железные дороги для Урала – важный стратегический партнер. Мы вместе развиваем инфраструктуру, строим логистические парки, реализуем большой проект «Сухой порт» и проекты в особых экономических зонах. И сегодня, когда наша «Ласточка» стала полностью российской, мы тоже видим огромные перспективы в сотрудничестве, в том числе с нашими предприятиями тяжелого машиностроения. Я уверен, что проведение чемпионата самым положительным образом скажется на повышении компетенций, – сказал Евгений Куйвашев.

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«Олимпийское» движение «для рабочих рук» изначально зародилось в Испании в 1946 году. Именно тогда возникла идея дать рабочим возможность продемонстрировать свое мастерство и навыки, а также обменяться опытом.

Железнодорожники впервые приняли участие в чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности в 2015 году в Екатеринбурге. А уже в 2020 году стартовал собственный чемпионат РЖД по уникальным профессиональным компетенциям: на предприятиях организовали отборочные туры, люди включились в процесс. Финал чемпионата был перенесен из-за введенных ограничений на проведение массовых мероприятий. В 2023 году настало время наверстать упущенное, и с 17 по 21 июля финал состоялся.