Родители парня, сбитого поездом под Решетами, получат 500 тысяч рублей компенсации

По решению суда родителям погибшего обязали выплатить компенсацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области под поселком Решеты поезд насмерть сбил 26-летнего парня. ЧП произошло на железнодорожной станции Будка в 2022 году. Накануне по решению суда родителям погибшего обязали выплатить компенсацию. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В апреле прошлого года грузовой поезд наехал на молодого человека. После этого транспортный прокурор обратился в суд с иском о взыскании моральной компенсации с «РЖД».

- Решением суда требования прокурора удовлетворены, в пользу родителей погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере пятисот тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Пока приговор не вступил в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Ранее, 20 июля, На станции Ботанической женщину сбил поезд. Ее увезли на скорой с открытым переломом бедра. Сотрудники транспортной полиции установили личность пострадавшей. Это 38-летняя женщина, приехавшая на Урал из бывшей советской республики.

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