Собраны идеи как использовать лето в Екатеринбурге для саморазвития

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

Жители Свердловской области, которые планируют занять последний месяц лета не только отдыхом, но и саморазвитием, получили возможность воплотить задуманное без лишних затрат. Мобильный оператор Tele2 подготовил для своих клиентов приятные акции и скидки в рамках программы лояльности «Больше».

Свердловчане смогут получить скидку на курсы по саморазвитию и продуктивной учебе, перейдя на сайт Tele2 в раздел «Скидки и кэшбэк». Там представлено больше десяти различных акций для онлайн-обучения и других инструментов для развития интеллекта и изучения нового.

«Яндекс Практикум»

Сервис онлайн-образования «Яндекс Практикум» - один из лидеров в сфере интернет-образования. Сервис до конца лета дарит клиентам Tele2 курс «Excel для работы». Он пригодится тем, кто стремится к карьерному росту и хочет сделать свою работу в компании более эффективной.

«Лабиринт»

Те, кто занимается саморазвитием, хорошо знают о ценности литературы – как художественной, так и специальной. Чтение не только расширяет кругозор, но и развивает мышление, воображение и позволяет создавать новые нейронные связи в мозге. Для клиентов Tele2 книжный интернет-магазин «Лабиринт» сделал программу кэшбэка – до 10% от суммы заказа придет на мобильный телефон. Активировать акцию можно на сайте оператора.

«Литнет»

Другая акция, полезная для любителей чтения, запущена Tele2 вместе с литературным порталом «Литнет», где представлено более 250 000 электронных книг. Книги можно читать онлайн, скачивать бесплатно или покупать. Клиенты оператора могут получить скидку 10% на покупку книг на сайте. Акция действует до 31 августа.

Реклама. ООО «Т2МОБАЙЛ».