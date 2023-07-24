В Екатеринбурге средняя максимальная высотность первичных проектов составляет 23,8 этажа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург стал лидером по высоте новостроек. Столица Урала обошла по максимальной высотности в новостройках Москву. Об этом сообщают «Известия». По их данным, в Екатеринбурге средняя максимальная высотность первичных проектов составляет 23,8 этажа.

- Высотные дома строят в первую очередь для того, чтобы наиболее эффективно использовать земельный участок под застройку, - рассказала основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. - Также обязательно учитываются спрос и другие показатели для расчета экономической целесообразности постройки многоэтажного здания.

По данным издания, на втором месте по средней максимальной высотности оказалась Уфа (22,9 этажа). Москва занимает третью строчку рейтинга со средним показателем 22,8 этажа в строящихся новостройках. Меньше всего же этажей в новостройках Санкт-Петербурга - в среднем 13,1 этажа.

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