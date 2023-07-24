В Свердловской области локализовали единственный действующий лесной пожар

Больше 100 человек борются с огнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале продолжает действовать один лесной пожар. Его удалось локализовать. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

К вечеру 23 июля сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторам лесных участков получилось потушить возгорание в Таборинской районе на площади три гектара.

- Борьбу с огнем продолжают вести более 100 человек, задействовано 12 единиц техники, - рассказали в региональном правительстве.

Ранее, 21 июля, под Верхней Пышмой потушили крупный лесной пожар. Он охватил 845 гектаров. На тот момент пожары продолжали бушевать в Невьянском и Кировградском районах. Их площадь достигала 1,5 тысячи гектаров. Тогда огонь был локализован пожарными.

- Борьбу с огнем ведут 136 человек, задействовано 23 единицы техники, - отметили в Департаменте информационной политики региона.

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