На Урале больше недели ищут 36-летнего мужчину

Мужчина уехал из дома на велосипеде. Фото: «ЛизаАлерт»

В Свердловской области больше недели ищут 36-летнего мужчину. О местонахождении Кирилла Морева неизвестно с 15 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина уехал из дома на темно-синем велосипеде. Он может находиться в Екатеринбурге или Полевском. В день исчезновения Кирилл Морев был одет в черную спортивную ветровку и светло-коричневые штаны. На ногах у него были обуты темно-синие кроссовки. С собой у мужчины был черный рюкзак и темно-серая спортивная сумка.

- Приметы – рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карего цвета, волосы черные, - рассказали волонтеры.

На данный момент поисками мужчины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Кирилл Морев, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Людмиле по номеру 89045447224 или Екатерине по номеру 89530530483. Также вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru