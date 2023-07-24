Горячую воду отключат до 6 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде отключат горячую и холодную воду. Водоснабжения не будет из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «Тавдинский городской округ».

Так, будет прекращена подача горячего водоснабжения от газовых котельных № 1, 2, 4, 5, 6, 7 в связи с ремонтом их оборудования с 8 утра 24 июля до 8 утра 6 августа.

Холодной воды не будет с 23:00 24 июля до 08:00 26 июля. Подача будет приостановлена от ФНС «Халтурино». Рабочие ха это время отремонтируют трубопровод в районе дома № 89 по ул. 9 Января и заменят задвижки на магистральном участке водопровода» в районе ж/д депо. Будет организован подвоз воды по заявкам от населения.

В администрации города отмечают, что после возобновления подачи водоснабжения употребление воды в пищу возможно только после предварительного отстаивания и кипячения.

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