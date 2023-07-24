В Екатеринбурге легковушка въехала в ресторан

Машина въехала в стену ресторана с парковки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 23 июля легковушка въехала в ресторан «Счастливые люди» на Ленина, 68. Как оказалось, водителя в момент ДТП в машине не было.

- Машина была припаркована и допустила самопроизвольное движение с последующим наездом на препятствие (стена ресторана), - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Напомним, в субботу, 22 июля, в 15:38 на перекрестке улиц Токарей и Кирова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса №37, иномаркой Mitsubishi Outlander и грузовиком Shacman. В аварии пострадали три человека, включая 6-летнюю девочку.

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