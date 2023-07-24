На Урале пропала 11-летняя девочка

Фото: ПСО Прорыв
В поселке Верхнее Дуброво Свердловской области пропала 11-летняя Софья Богатырева. Школьница не вернулась домой 23 июля. Ее разыскивают сотрудники полиции и волонтеры.
- Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Заречный». Всем кому что либо известно о местонахождении пропавшей, просьба звонить по телефону (834377) 2-10-59, - сообщается в ориентировке на поиск.
Также можно связаться со старшим координатором Максимом по телефону 89000484903.
Девочка в день пропажи была одета в разноцветные футболку и шорты, джинсовую кепку и розовые кроссовки. У нее есть особая примета - родимое пятно на левой ноге.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru