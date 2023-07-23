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НовостиОбщество23 июля 2023 13:44

Огромная пробка скопилась на трассе под Ревдой

Затор образовался по двум причинам
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Вечером рядом с городом Ревда скопилась большая пробка

Вечером рядом с городом Ревда скопилась большая пробка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером, 23 июля, на трассе «Пермь – Екатеринбург» под Ревдой скопилась огромная пробка, растянувшаяся на несколько километров. Автомобилисты жалуются, что вынуждены подолгу стоять в заторе.

- Движемся, как черепахи, уже больше 20 минут, и конца затору не видно. «Хороший вечер», - пишут в социальных сетях автомобилисты.

Затор растянулся на несколько километров. Фото: сервис Яндекс.Пробки

Затор растянулся на несколько километров. Фото: сервис Яндекс.Пробки

Затор образовался по двум причинам: во-первых, в шести местах на трассе под Ревдой ведутся ремонтные работы. Во-вторых, в воскресенье вечером с дач возвращаются жители Екатеринбурга, трафик перегружен.