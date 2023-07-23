Жителей Екатеринбурга атакуют карманные воры

Полиция просит сообщать о карманниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге активизировались карманные воры, из-за чего городская полиция обратилась к уральцам быть осторожнее и сохранять бдительность.

- Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности. О совершенных кражах следует как можно быстрее сообщать по линии 02 по городскому телефону, 102 по мобильному телефону или в ближайший отдел полиции, - рассказывают в полиции Екатеринбурга.

Чаще всего карманные воры орудуют в общественном транспорте, на остановках, в магазинах, торговых центрах и на рынках. Вору достаточно нескольких секунд для совершения преступления в толпе людей.

Для того, чтобы не стать жертвой карманников, нужно держать закрытую сумку в поле своего зрения, телефон и банковские карты носить в закрытых карманах.