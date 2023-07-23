При первых признаках инсульта нужно сразу вызвать врачей
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В 2023 году в больницах Нижнего Тагила, Ирбита и Красноуфимска стали проводить тромбэкстракцию для спасения пациентов с ишемическими инсультами.
По словам главного внештатного специалиста-невролога регионального Минздрава Андрея Смолкина, есть способы свести к минимуму риск угрозы жизни из-за сосудистой катастрофы.
- Различают два вида инсульта – ишемический и геморрагический. Оба могут привести к необратимым изменениям в центральной нервной системе из-за нарушения питания нервных клеток, - говорит врач.
По словам Смолкина, это сахарный диабет, высокое давление, патологии сердца и сосудов, а также вредные привычки.
Нарушения речи, одностороння слабость конечностей, асимметрия лица, головокружение, шаткость при ходьбе, нарушение зрения.
При вышеперечисленных симптомах нужно сразу вызвать скорую помощь, так как с этого момента начинается «золотой час» - время, когда можно с максимальным эффектом провести тромбэкстракцию и растворить закупоривший сосуд тромб.