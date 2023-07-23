При первых признаках инсульта нужно сразу вызвать врачей Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2023 году в больницах Нижнего Тагила, Ирбита и Красноуфимска стали проводить тромбэкстракцию для спасения пациентов с ишемическими инсультами.

По словам главного внештатного специалиста-невролога регионального Минздрава Андрея Смолкина, есть способы свести к минимуму риск угрозы жизни из-за сосудистой катастрофы.

- Различают два вида инсульта – ишемический и геморрагический. Оба могут привести к необратимым изменениям в центральной нервной системе из-за нарушения питания нервных клеток, - говорит врач.

Что приводит к инсульту

По словам Смолкина, это сахарный диабет, высокое давление, патологии сердца и сосудов, а также вредные привычки.

Симптомы инсульта

Нарушения речи, одностороння слабость конечностей, асимметрия лица, головокружение, шаткость при ходьбе, нарушение зрения.

Золотой час после инсульта

При вышеперечисленных симптомах нужно сразу вызвать скорую помощь, так как с этого момента начинается «золотой час» - время, когда можно с максимальным эффектом провести тромбэкстракцию и растворить закупоривший сосуд тромб.