На Кольцовском тракте грузовик протаранил две легковушки

В ДТП пострадали два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером, 22 июля, на Кольцовском тракте в Екатеринбурге произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобиля. Об этом рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Грузовой автомобиль врезался в две легковушки. Автомобиль «ВАЗ-2110» тянул на буксировочном тросе иномарку Ford, по пути трос оборвался, и обе машины остановились на трассе. В этот момент их протаранил грузовик.

В ДТП получили травмы водители легковых автомобилей: у водителя «ВАЗ-2110» врачи диагностировали перелом левой голени и черепно-мозговую травму, а у водителя иномарки – травму головы и сотрясение головного мозга. Оба пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №36.