В Свердловской области к концу года будут сортировать 25% коммунальных отходов

Четверть всех отходов будут сортировать в Свердловской области к концу года Фото: Алексей БУЛАТОВ

К концу 2023 года в Свердловской области показатель сортировки твердых коммунальных отходов увеличат еще на 7%. Соответственно, объем отправляемого на сортировку мусора достигнет 25% от общего количества отходов. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

В 2018 году объем мусора, который отправляли на сортировку, составлял не более 3%. К концу декабря 2022 года этот показатель достиг 18%.

Каждый год в Свердловской области образуют около 1,4 миллиона тонны твердых коммунальных отходов, из которых сортируют 252 тысячи тонн, остальное количество отправляют на мусорные полигоны.

Предприятия, на которых сортируют отходы, есть в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Лесном и Алапаевске. В декабре 2023 года запустят мусоросортировочные комплексы в Нижнем Тагиле и Красноуфимске.

К 2030 году регионы должны сортировать 100% ТКО, половину из них будут отправлять на переработку.