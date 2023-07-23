Свердловским муниципалитетам раздадут 105 миллионов рублей за успешное голосование

Муниципалитеты отблагодарят деньгами за успешное голосование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрации 16 свердловских муниципалитетов получат в общей сложности 105 миллионов рублей из регионального бюджета в качестве поощрения за успешную организацию и проведение голосования через Интернет по выбору объектов для благоустройства.

В число муниципалитетов попали Артемовский, Нижний Тагил, Арамиль, Красноуфимск, Каменск-Уральский, Алапаевск, Богданович, Верхний Тагил, Серов, Полевской, Талица, Березовский, Волчанск, Верхняя Тура и Каменский городской округ. Они получат суммы от 3 до 15 миллионов рублей.

Фото: документ

- Одобрить предложение по поощрению органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, за активное участие в организации и проведении онлайн-голосования в 2023 году, - говорится в протоколе заседания межведомственной комиссии Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ходе голосования жители населенных пунктов выбирали проекты объектов благоустройства. Успешным считается голосование, в котором принимали участие не менее 25% жителей. Включенные в список территории перевыполнили план.