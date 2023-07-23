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НовостиОбщество23 июля 2023 9:13

Свердловским муниципалитетам раздадут 105 миллионов рублей за успешное голосование

Деньги выделят из областного бюджета
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Муниципалитеты отблагодарят деньгами за успешное голосование

Муниципалитеты отблагодарят деньгами за успешное голосование

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрации 16 свердловских муниципалитетов получат в общей сложности 105 миллионов рублей из регионального бюджета в качестве поощрения за успешную организацию и проведение голосования через Интернет по выбору объектов для благоустройства.

В число муниципалитетов попали Артемовский, Нижний Тагил, Арамиль, Красноуфимск, Каменск-Уральский, Алапаевск, Богданович, Верхний Тагил, Серов, Полевской, Талица, Березовский, Волчанск, Верхняя Тура и Каменский городской округ. Они получат суммы от 3 до 15 миллионов рублей.

Фото: документ

Фото: документ

- Одобрить предложение по поощрению органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, за активное участие в организации и проведении онлайн-голосования в 2023 году, - говорится в протоколе заседания межведомственной комиссии Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ходе голосования жители населенных пунктов выбирали проекты объектов благоустройства. Успешным считается голосование, в котором принимали участие не менее 25% жителей. Включенные в список территории перевыполнили план.