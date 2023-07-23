Предполагаемому убийце фельдшера скорой помощи в Березовском продлили арест

Геннадий Казаков остался за решеткой. Фото: соцсети

В эти выходные суд продлил срок содержания под стражей 66-летнему Геннадию Казакову, которого подозревают в убийстве 28-летнего фельдшера скорой помощи Степана Шабурова.

- 22 июля вновь было заседание о продлении. Просили продлить на три месяца, но продлили на два, до 25 сентября 2023 года, - рассказала «КП-Екатеринбург» вдова убитого фельдшера.

Степан Шабуров был убит на работе 25 апреля 2023 года. Фото: соцсети

Жестокое убийство произошло вечером 25 апреля этого года, когда бригада медиков прибыла на вызов по адресу: улица Гагарина, 11 в Березовском. Дверь квартиры на звонок открыл пьяный Казаков, который, как полагает следствие, ударил в грудь ножом Степана.

В полиции рассказывали, что ранее за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью Геннадий Казаков провел в местах лишения свободы в общей сложности 15 лет.