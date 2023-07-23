Уральских школьников диагностируют онлайн по выбору профессии

Школьникам помогают выбрать подходящую профессию через Интернет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше тысячи школьников Свердловской области прошли онлайн-диагностику по выбору профессии в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее». Старт к тестированию по определению предрасположенности к той или иной профессиональной деятельности у школьников дали министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На цифровой платформе проекта есть кабинет для онлайн-диагностики, где подросток проходит двухуровневый скринниг, позволяющий спроектировать личную траекторию на пути к будущей профессии.

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья разработаны специальные адаптационные методики.