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НовостиОбщество23 июля 2023 7:07

Уральских школьников диагностируют онлайн по выбору профессии

У подростков определяют расположенность к определенным видам деятельности
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Школьникам помогают выбрать подходящую профессию через Интернет

Школьникам помогают выбрать подходящую профессию через Интернет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше тысячи школьников Свердловской области прошли онлайн-диагностику по выбору профессии в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее». Старт к тестированию по определению предрасположенности к той или иной профессиональной деятельности у школьников дали министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На цифровой платформе проекта есть кабинет для онлайн-диагностики, где подросток проходит двухуровневый скринниг, позволяющий спроектировать личную траекторию на пути к будущей профессии.

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья разработаны специальные адаптационные методики.