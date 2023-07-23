В Екатеринбурге скончался известный педагог и музыкант

Константин Ивукин преподавал в Уральской государственной консерватории имении Мусоргского. Фото: группа учреждения в ВК

В субботу, 22 июля, в Екатеринбурге в возрасте 83 лет скончался известный музыкант и один из старейших педагогов Уральской государственной консерватории имени Мусоргского Валентин Ивукин.

Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Валентин Ивукин окончил свердловскую консерваторию и с 1972 года преподавал в ней на кафедре оркестровых и ударных инструментов, которую возглавлял с 2000 по 2005 год.

- Валентин Павлович подготовил свыше 40 специалистов, которые работают в разных городах России и за рубежом, - говорится в некрологе.

Своим многолетним трудом Валентин Ивукин способствовал активному развитию культурного исполнительства на медных духовых инструментах на Урале. Он организовал несколько духовых оркестров и эстрадных коллективов в Уральском политехническом институте, в Горном институте, руководил духовым оркестром Верх-Исетского завода.

Руководство и коллектив Уральской государственной консерватории выразил соболезнования родным и близким Валентина Ивукина.