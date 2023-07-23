Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал старт фестивалю «Да, шеф»

Константин Ивлев и Алексей Орлов пообщались на открытии фестиваля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в эти выходные, 22 и 23 июля, на площадке ЦПКиО имени Маяковского проходит кулинарный фестиваль «Да, шеф», ведущим которого стал шеф-повар Константин Ивлев.

В субботу церемонию открытия праздничного мероприятия посетил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Мероприятие в первый день посетили тысячи горожан и гостей города.

Фестиваль "Да, шеф" проходит в Екатеринбурге 22 и 23 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гости фестиваля «Да, шеф» на открытии прошлись по Парку Маяковского в костюмах еды – пряника, омлета, петрушки и хот-дога, шествие возглавил Константин Ивлев.

Главным событием первого дня фестиваля стала кулинарная битва «Супер-кулинар Екатеринбурга», в которой приняли участие восемь человек, включая профессиональных поваров и любителей. Все они готовили холодные супы из ингредиентов, спрятанных в «черном ящике». На приготовление дали 20 минут, после чего блюда представили на суд жюри.

Тысячи горожан пришли на мероприятие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В супер-финал против Константина Ивлева вышел шеф-повар Вячеслав Бондин, который боролся за половник из серебра с позолотой. Ивлев одержал победу, и передал приз Екатеринбургу – половник передадут в мэрию.

В конце первого дня фестиваля в Парке Маяковского выступила группа «Браво».

На фестивале два дня проводят мастер-классы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 23 июля, фестиваль «Да, шеф» продолжится – ведущий Константин Ивлев пообщается с горожанами и раздаст автографы рядом слева от главной сцены у плаката фестиваля.

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