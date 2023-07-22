Жители Екатеринбурга возмутились перекрытием улиц из-за триатлона

Спортсмены преодолевали дистанции в центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга возмутились утренним перекрытием дорог из-за соревнований по триатлону IRONSTAR Ekaterinburg 2023. Спортивные состязания проходили два дня, с 21 по 22 июля. Во второй день движение на многих улицах пришлось перекрыть до 12:30 часов. Такой новости не обрадовались автомобилисты.

- Закрыть Ново-Московский тракт в сторону выезда из города в субботу утром – гениальное решение, - выразила негодование жительница Екатеринбурга, передает портал «Е1».

О том, что часть дорог в городской черте временно будут перекрыты в мэрии Екатеринбурга сообщали накануне масштабных соревнований. Кроме того, до завершения триатлона часть общественного транспорта изменила привычные маршруты.

Соревнования IRONSTAR в уральской столице проходили впервые. Атлеты участвовали в разных дистанциях, участникам соревнований по триатлону нужно было преодолеть заплыв в Городском пруду, бег и велогонку.