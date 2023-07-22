Жители Екатеринбурга устроили давку на встрече с Константином Ивлевым

Константин Ивлев приехал в Екатеринбург на фестиваль "Да, шеф!" Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Жители Екатеринбурга устроили давку на встрече с известным шеф-поваром и ведущим Константином Ивлевым. Он приехал в уральскую столицу, чтобы провести крупный фестиваль «Да, шеф!», на котором профессиональные повара соревнуются с любителями.

Перед кулинарной битвой Константин Ивлев провел фотосессию с поклонниками. На нее собралась огромная толпа.

- Желающих сделать фото было около сотни. Очередь двигалась быстро, но к организации есть вопросы. Зона для фото была близко к сцене, и когда люди подходили к ней мимо желающих сфотографироваться, образовывалась настоящая давка, - рассказала «КП-Екатеринбург» гостья фестиваля.

По ее словам, все желающие сделать фото с кумиром не успели. Встреча проходила около получаса.

- Когда охрана уводила Ивлева из толпы, одну женщину чуть не сбили с ног, - добавляет женщина.

Отметим, фестиваль «Да, шеф!» проходит в Парке Маяковского 22 и 23 июля. Помимо кулинарной битвы на нем гостей ждут мастер-классы и лекции.

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