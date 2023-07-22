В Екатеринбурге перенесли сроки закрытия движения по улице Комсомольской

Перенос связан со строительством развязки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Закрытие движения по улице Комсомольской, от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой, а также по съезду с Егоршинского подхода на улицу Комсомольскую перенесли. Как сообщает мэрия Екатеринбурга, движение транспорта на этих участках будет запрещено до 31 июля.

- Это связано со строительством транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом, - объяснили в пресс-службе администрации города.

Специалисты ООО «АльмакорГруп» попросили горожан и автомобилистов отнестись к неудобствам с пониманием, а также заранее планировать свои маршруты. Ранее предполагалось, что закрытие этих дорог будет действовать до 21 июля.

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