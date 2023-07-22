В мэрии Екатеринбурга рассматривают идею бесплатного проезда в День города

День города отметят уже через месяц
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия Екатеринбурга рассматривает возможность сделать бесплатным проезд в общественном транспорте на День города. Об этом на пресс-конференции сообщил глава города Алексей Орлов.
- Каждый такой день – это 35-40 миллионов рублей. Для бюджета это немаленькие деньги. Лучше их куда-либо направить, учитывая, что объекты празднования находятся в шаговой доступности. Этот вопрос мы рассматриваем, в любом случае, это льгота, - объяснил мэр Алексей Орлов.
Кроме того, в администрации объявили артистов, которые выступят на масштабном праздновании 300-летия Екатеринбурга. Среди них группы «Чайф», «Дискотека Авария», «Пелагея», А также Клава Кока, Niletto, Игорь Бутман и другие. Всего в День города, 19 августа, планируется задействовать девять концертных площадок.
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