Водитель Porsche, протаранивший машины, уезжая от полиции в Екатеринбурге, объяснил, почему это сделал

Водителя задержали утром 22 июля. Фото: Telegram-канал "Жесть Екатеринбург"

Водитель Porsche Cayenne, который ранним утром в Екатеринбурге протаранил несколько автомобилей, рассказал о том, почему за ним была погоня. Полицейские, по словам очевидцев, преследовали лихача с ночи на 22 июля. В районе пяти часов утра мужчина в попытках уйти от погони заехал во двор на улице Блюхера, но оказался окружен машинами ДПС на парковке.

Вместо того, чтобы сдаться, гонщик решил протаранить автомобили, чтобы выехать со двора, однако ему помешали выстрелы. Полицейские отрыли огонь по колесам. В итоге, иномарка смогла проехать несколько метров без одного колеса.

- Просто решил погонять, проверить, как работает мотор, - уточнил «4 Каналу» водитель Porsche.

Сейчас дебошир задержан и дает показания. По предварительным данным, он протаранил восемь машин местных жителей, а также три машины сотрудников ГИБДД. По словам очевидцев, лихач не был в состоянии алкогольного опьянения.

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