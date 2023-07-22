В Екатеринбурге покупатель избил охранника супермаркета из-за замечания

Охранник пострадал из-за того, что попросил оплатить яблоко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошла драка между покупателем и охранником в одном из супермаркетов на улице Академика Сахарова. Как сообщают очевидцы конфликта, который случился 20 июля, охранник сделал мужчине замечание: он попросил заплатить за яблоко, которое посетитель откусил. Но вместо того, чтобы расплатиться, покупатель накинулся на сотрудника.

- Этот покупатель приходил, съел яблоко, ему сказали его оплатить. Он накинулся и побил охранника. Потом опять пришел вместе с женой и двумя детьми разбираться, - сообщили порталу «Е1» очевидица происшествия.

По ее словам, от полученных травм в драке охранник мог погибнуть, так как имеет болезнь сосудов и инвалидность. В любой момент у него мог случиться приступ. Известно, что пострадавший написал заявление в полицию на неадекватного посетителя.

- Заявление поступило в отдел полиции №4 Ленинского района. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего. Службой участковых уполномоченных территориального ОВД проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в полиции города.

Кроме того, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, как мужчина несколько раз ударяет сотрудника супермаркета, а затем толкает его.

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