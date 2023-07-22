В Екатеринбурге перекрыли улицы из-за соревнований по триатлону

Соревнования стартовали утром 22 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На нескольких улицах в центре Екатеринбурга 22 июля перекрыли движение до 12:30 ради соревнований по триатлону IRONSTAR EKATERINBURG 2023. Как сообщают в городской мэрии, маршруты и график общественного транспорта временно изменится.

Фото: мэрия Екатеринбурга

- Во время соревнований по другому пути будут следовать автобусы №№ 24, 25, 27, 28, 36, 50, 54, 57, 57А, 59, 85, 95, 012, 014, 016, 019, 030, 043, 45, 46, 48, 052, 054, 81, 92, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Соревнования по триатлону стартовали ранним утром 22 июля. Открытие фестиваля состоялось днем 21 июля заплывом на Городском пруду. Спортсмены проплыли одну и две морские мили.