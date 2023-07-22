В Екатеринбурге водитель Porsche Cayenne протаранил автомобили, скрываясь от полиции

Сотрудники ГИБДД задержали водителя во дворе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Пионерского микрорайона в Екатеринбурге ранним утром 22 июля разбудили громкие выстрелы. Полицейские устроили погоню за водителем Porsche Cayenne. В попытке скрыться от преследования, он заехал во двор на улице Блюхера.

Уже на парковке возле одной из многоэтажек полицейские открыли огонь по колесам. Дебошир за рулем иномарки протаранил несколько машин, пытался снова уйти от погони, но его все же задержали.

- Нас разбудили выстрелы. Полицейские стреляли по колесам Porsche, который пытался скрыться от экипажей ДПС. Автомобиль виновника стоит без колеса, - сообщили очевидцы утренней стрельбы URA.Ru.

В ГИБДД Екатеринбурга «КП-Екатеринбург» сообщили, что прокомментируют инцидент позднее.

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