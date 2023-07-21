Показатель раскрываемости преступлений в России достиг исторического максимума. За десять лет регулируемой преступности стало меньше почти на 11%, а факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократились вдвое. Вдвое меньше стало преступлений, совершаемых подростками.

- Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов граждан, укреплению правопорядка, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Например, сейчас раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и 99% убийств и покушений на убийство.

Также, стало безопаснее на дорогах. За десять лет число ДТП сократилось на треть.

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