В Екатеринбурге опять задержали рейс в Анталью
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рейс Екатеринбург-Анталья авиакомпании RED WINGS снова задержали. Самолет должен вылететь 22 июля в 00:40, однако пока вылет планируется в 02:35 этого же дня. О причинах задержки рейса пока неизвестно.
Ранее “КП-Екатеринбург” рассказывала о том, что самолет из Екатеринбурга в Анталью задержали на семь часов. Самолет компании RED WINGS вылетел в 20:10, хотя должен был улететь в 13:10. Причиной задержки стало его позднее прибытие.
- Это тот самолет, который вылетел позже. Если он отправился не вовремя в прошлый раз, это значит, что и потом он прилетит с задержкой. Расписание серьезно сдвинулось, - пояснил источник знакомый с ситуацией.
Также, недавно самолет по такому же маршруту задержали на восемь часов. Вылета были вынуждены ждать 335 человек. Судно той же авиакомпании задержалось по техническим причинам. Вылететь самолет должен был еще в 0:25, однако из Екатеринбурга он отбыл только в 8:24.
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