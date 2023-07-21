В Екатеринбурге опять задержали рейс в Анталью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рейс Екатеринбург-Анталья авиакомпании RED WINGS снова задержали. Самолет должен вылететь 22 июля в 00:40, однако пока вылет планируется в 02:35 этого же дня. О причинах задержки рейса пока неизвестно.

Ранее “КП-Екатеринбург” рассказывала о том, что самолет из Екатеринбурга в Анталью задержали на семь часов. Самолет компании RED WINGS вылетел в 20:10, хотя должен был улететь в 13:10. Причиной задержки стало его позднее прибытие.

- Это тот самолет, который вылетел позже. Если он отправился не вовремя в прошлый раз, это значит, что и потом он прилетит с задержкой. Расписание серьезно сдвинулось, - пояснил источник знакомый с ситуацией.

Также, недавно самолет по такому же маршруту задержали на восемь часов. Вылета были вынуждены ждать 335 человек. Судно той же авиакомпании задержалось по техническим причинам. Вылететь самолет должен был еще в 0:25, однако из Екатеринбурга он отбыл только в 8:24.

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