Стали известны подробности ДТП на Сортировке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Днем 19 июля в районе Новой Сортировки в Екатеринбурге трамвай сбил пешехода. Инцидент произошел на улице Пехотинцев. Пострадал 55-летний мужчина.
Водитель трамвая после высадки пассажиров начал движение и совершил наезд на мужчину. Трамвай задел мужчину вторым вагоном.
- 55-летний мужчина доставлен в больницу с открытым переломом правой ноги, - сообщили "КП-Екатеринбург" в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Ранее “КП-Екатеринбург” рассказывала о том, что самосвал сбил подростка на велосипеде. ДТП произошло днем 21 июля на улице Московская. Мальчик ехал сначала по тротуару в попутном направлении, а когда съехал на проезжую часть, на него наехал самосвал. Мальчика доставили в больницу с различными травмами.
Недавно стало известно, что в Екатеринбурге на станции Ботанической женщину сбил поезд, она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Ее увезли на скорой с открытым переломом бедра.
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