В Екатеринбурге самосвал сбил подростка-велосипедиста

Фото: Отделение пропаганды Госавтоинспекции г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге грузовой самосвал сбил подростка на велосипеде. ДТП произошло днем 21 июля на улице Московская. Мальчик ехал сначала по тротуару в попутном направлении, а когда съехал на проезжую часть, на него наехал самосвал. Мальчика доставили в больницу с различными травмами.

- Отец мальчика рассказал полицейским, что сын уехал кататься на велосипеде в центр города, почему сын выехал на проезжую часть и нарушил правила дорожного движения пояснить не может, ранее никогда не нарушал, - сообщают в отделении пропаганды Госавтоинспекции г. Екатеринбурга.

За рулем грузового самосвала был 62-летний мужчина со стажем вождения 26 лет. Его два раза привлекали к административной ответственности.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что детям до 14 лет на велосипеде запрещено выезжать на проезжую часть.

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