Полиция Екатеринбурга спасает пенсионеров от телефонных аферистов

Пенсионерам рассказали, какие существуют виды мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге участились случаи телефонного мошенничества. Все больше пожилых людей становятся жертвами аферистов. Самой уязвимой частью населения являются пенсионеры от 60 лет. Об этом сообщили в городском УМВД.

В связи с плачевной статистикой екатеринбургской полицией было решено провести профилактические беседы. Пенсионерам рассказали, какие существуют виды мошенничества и как действуют телефонные аферисты.

- 21 июля в Екатеринбурге временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции № 6 УМВД майор Вячеслав Вагин провел рабочую встречу в «Комплексном центре социального обслуживания населения Октябрьского района» с пожилыми гражданами от 60 лет, – рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Полиция проводит ежедневные мероприятия по информированию о мошенничестве, размещая листовки в подъездах, вручая памятки пенсионерам с краткой инструкцией о том, как не стать обманутым.

Ранее в Ревде сотрудница скорой помощи отдала мошенникам больше 860 тысяч рублей. 61-летняя уборщица производственных помещений поверила аферистам, представившимися сотрудниками банка.

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