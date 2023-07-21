Алексей Орлов рассказал, кто будет выступать на Дне города в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, какие артисты будут выступать на Дне города. Планируется, что концерты будут на девяти площадках.

В парке Маяковского будут выступать: «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов, группа Евгения Горенбурга «ТОП», «Урфин Джюс» и Александр Пантыкин, Настя Полева, группа «Чайф».

На сцене, расположенной на площади 1905 года, 15 августа выступит Игорь Бутман.

В Историческом сквере будет гала-шоу с участием барда Александра Новикова.

Возле КРК «Уралец» — Niletto и Клава Кока. У Дворца молодежи будет выступать Звонкий. На Октябрьской площади споет Milana Star. В ТЦ «VEER Mall» выступит Хор Турецкого. В парке «Южный» — группа «Пелагея». На проспекте Ленина — «Дискотека Авария».

Также 12 августа в День строителя выступит Леонид Агутин. 16 августа в День танца — балет Тодес. 17 августа на финале «Мисс Екатеринбург» — группа Банд’Эрос.

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