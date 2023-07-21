Выдачи ИТ-ипотеки на Среднем Урале за январь-июнь превысили объемы всего 2022 года

Фото: пресс-служба ВТБ

По итогам первых шести месяцев 2023 года работники IT-сферы Свердловской области оформили в ВТБ ипотечные кредиты в рамках специальной льготной программы на общую сумму около 250 млн рублей. Общий объем сделок уже более чем на треть превышает результат всего 2022 года.

Самым активным спросом за полугодие госпрограмма жилищного кредитования для ИТ-специалистов пользовалась в июне – в первый месяц лета клиенты банка оформили льготные кредиты на 84,7 млн рублей, что в 2,3 раза больше результатов мая.

В целом по стране лидером по выдаче средств в рамках программы выступают Москва и Московская область – на эти регионы по итогам первого полугодия приходится примерно половина объема продаж банка (около 6,5 млрд рублей). На втором месте – Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где IT-специалисты получили на покупку недвижимости порядка 2,5 млрд рублей. Замыкает топ-3 Республика Татарстан с объемом выдач более 470 млн.

- В нашем регионе сильная ИТ-отрасль, в которой представлено значительное число компаний, в том числе - федерального уровня. Поэтому льготная ИТ-ипотека очень важна именно для Среднего Урала, - отмечает управляющий банком в Свердловской области Валентина Жильцова. – Мы видим, что после обновления условий программы в феврале интерес к ней заметно вырос – так, уже в марте мы зафиксировали четырехкратный рост объемов выдач по сравнению с предыдущим месяцем. ВТБ со своей стороны также улучшил условия для своих клиентов, повысив максимально доступную сумму средств. С февраля при покупке недвижимости в городах-миллионниках по IT-ипотеке заемщики могут получить до 30 млн рублей. Решение позволяет работникам сферы информационных технологий не ограничиваться суммой кредита, установленной госпрограммой, и приобрести объект увеличенной площади или более высокого класса. Кредит с увеличенной суммой в ВТБ доступен от 4% годовых.

Согласно условиям IT-ипотеки, оформить кредит по льготной ставке могут работники сферы информационных технологий в возрасте до 50 лет включительно. При этом организация, в которой трудится будущий заемщик, должна быть аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Одновременно в программе предусмотрены требования к уровню дохода клиента. Для IT-специалистов, работающих в городах-миллионниках, он должен составлять не менее 120 тысяч рублей в месяц, в остальных населенных пунктах - 70 тысяч. В Москве минимальный ежемесячный доход для получения льготного кредита достигает 150 тысяч рублей. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости.