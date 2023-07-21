Работница скорой помощи из Ревды подарила мошенникам больше 860 тысяч рублей

Мошенники неделю запугивали женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде сотрудница скорой помощи отдала мошенникам больше 860 тысяч рублей. 61-летняя уборщица производственных помещений поверила аферистам, представившимися сотрудниками банка. Об этом сообщили в МО МВД России «Ревдинский».

Накануне в полицию обратилась свердловчанка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Ему позвонили якобы из банка и сообщили, что на ее имя хотят оформить кредит. Для того, чтобы избежать этого, по словам аферистов, нужно было взять «зеркальные» займы.

- Поверив аферистам, женщина в период с 28 июня по 5 июля оформила крупные кредиты в нескольких банках Ревды, Екатеринбурга и Первоуральска, - рассказали в полиции.

Все это время мошенники запугивали женщину. Свердловчанку уверяли, что за ней следят камеры видеонаблюдения в банках. Так женщина потеряла 862 тысячи рублей, перед тем, как поняла, что ее обманули.

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