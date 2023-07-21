Праздничную иллюминацию на улице Вайнера запустят 11 августа

Конструкция почти готова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед началом празднования 300-летия города 11 августа в тестовом режиме запустят праздничную иллюминацию. Об этом рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

- 11 августа начнем тестировать, - рассказал градоначальник.

Отметим, что с 12 по 19 августа в Екатеринбурге объявили «фестивальную неделю» - каждый день на площадке в Историческом сквере будут проходить масштабные праздничные мероприятия. Например, 12 августа, на этой площадке впервые проведут День строителя.

А 18 августа здесь откроют Капсулу времени, заложенную 18 ноября 1973 года.