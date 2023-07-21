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НовостиОбщество21 июля 2023 11:38

Капсулу времени в Екатеринбурге откроют 18 августа

На церемонию пригласят тех, кто присутствовал 50 лет назад при ее закладке
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Капсулу времени откроют 18 августа

Капсулу времени откроют 18 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 августа 2023 года в Екатеринбурге произведут выемку Капсулы времени, которую заложили 18 ноября 1973 года, 50 лет назад – в исторический день рождения уральской столицы.

Церемония пройдет в Историческом сквере. Там же 18 ноября состоится закладка нового послания будущим поколения. Текст послания мы обсуждаем вместе с жителями.

- К нам обращаются свидетели той церемонии, мы пригласим их на мероприятие. Почти все они в то время были детьми, - рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Отметим, что в День города в ЦПКиО выступят группы «Агата Кристи», «Настя», «Чайф» и Вячеслав Бутусов.