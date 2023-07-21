Капсулу времени в Екатеринбурге откроют 18 августа

Капсулу времени откроют 18 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 августа 2023 года в Екатеринбурге произведут выемку Капсулы времени, которую заложили 18 ноября 1973 года, 50 лет назад – в исторический день рождения уральской столицы.

Церемония пройдет в Историческом сквере. Там же 18 ноября состоится закладка нового послания будущим поколения. Текст послания мы обсуждаем вместе с жителями.

- К нам обращаются свидетели той церемонии, мы пригласим их на мероприятие. Почти все они в то время были детьми, - рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Отметим, что в День города в ЦПКиО выступят группы «Агата Кристи», «Настя», «Чайф» и Вячеслав Бутусов.