На День города в Екатеринбург приедет Денис Мацуев

Денис Мацуев даст концерт в Екатеринбурге 17 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В один из юбилейных для Екатеринбурга дней – 17 августа 2023 года в Парке Маяковского откроют единственный в Уральском федеральном округе Летний театр. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов.

- Его откроют с участием Уральского филармонического оркестра. Будет приглашенная звезда. Одним из хедлайнеров открытия будет Денис Мацуев. Очень надеемся, что приедет маэстро Валерий Гергиев. Идут переговоры, - поделился информацией мэр Екатеринбурга.

Также с 12 по 19 августа в Екатеринбурге пройдет фестивальная неделя, главной площадкой которого станет Исторический сквер на Плотинке.