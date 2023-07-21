Ко Дню города в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя

Алкоголь запретят продавать в двух районах Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ко Дню города ограничат продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в центре с 13 по 19 августа. Постановление об этом появилось на сайте мэрии города.

Ограничения будут действовать в течение всех семи дней с 8 до 23 часов в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев. А с 19 августа с 12 до 23 часов запрет будет распространяться и на проспекте Академика Сахарова: от улицы Анатолия Мехренцева до Вильгельма де Геннина.

Напомним, что 300-летние Екатеринбурга отметят 19 августа. В этот день в городе пройдет множество различных мероприятий. О них мы написали здесь.

Также ранее стало известно, что ко Дню города в центре Екатеринбурга отремонтируют Дом-коммуну, который сгорел в 2019 году. На его реставрацию потратят 2,3 миллиона рублей.

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