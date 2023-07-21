Ко Дню города в Екатеринбурге отремонтируют Дом-коммуну, сгоревший в 2019 году

Огонь повредил несколько этажей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге отремонтируют Дом-коммуну на улице Вайнера, 9а. Работы завершат ко Дню города. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Администрация города начала искать подрядчика для ремонта памятника архитектуры «Дом горсовета №5». Работы обойдутся мэрии в 2,3 миллиона рублей.
- Срок выполнения работ – не позднее 18 августа 2023 года с даты заключения муниципального контракта, - говорится в документации.
По проекту предусмотрен ремонт фасада и восстановление наружного архитектурного облика, в том числе внешний вид фасадов и расцветки.
Напомним, в доме произошел пожар в 2019 году. Пламя охватило несколько этажей. Огонь по балконам поднялся на три этажа. Как отмечают местные жители, хозяина квартиры, в которой начался пожар, не было дома во время ЧП. Реставрировать станут именно ту часть, которая пострадала при пожаре.
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