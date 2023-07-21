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НовостиОбщество21 июля 2023 10:48

В парке Маяковского появилась летняя зона отдыха, состоящая из трех вагончиков

В них можно посмотреть фильмы и бесплатно арендовать предметы для летнего отдыха
Александр Патрушев
В ЦПКиО им. Маяковского появилась новая зона для летнего отдыха

В ЦПКиО им. Маяковского появилась новая зона для летнего отдыха

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ЦПКиО им. Маяковского появилась новая летняя зона отдыха.

Она представляет собой импровизированный состав, состоящий из трех вагонов. В первом вагоне находится мини-кинотеатр, в котором с 16 до 20 часов будут транслировать мультфильмы от студии «Союзмультфильм». А после восьми вечера можно будет насладиться советскими картинами, снятыми на «Мосфильме».

Во втором вагоне размещены витрины с товарами от популярной торговой площадки, которая является спонсором проекта.

В третьем вагончике находится бесплатный прокат. Там можно взять пледы, коврики для йоги, инвентарь для игры во фрисби (летающий пластиковый диск).

- Это уже вторая летняя зона отдыха, размещенная в парке. Первая была построена год назад, - рассказали «КП-Екатеринбург» в администрации парка.

Аналогичные площадки для отдыха в виде вагончиков уже появились в парке Горького в Москве.