Больше ста издательств представят свои книги на книжном фестивале в Екатеринбурге

Книжная ярмарка пройдет в конце лета Фото: Оксана ЗУЙКО

С 25 по 27 августа в Екатеринбурге проведут первый международный книжный фестиваль «Красная строка», который является частью федерального проекта «Читающая Россия», способствующего продвижению и популяризации книги и чтения в регионах.

В рамках премьерного фестиваля будет проходить одна из крупнейших книжных ярмарок в России — на «Красную строку» привезут свои книги 116 издательств со всей страны. На ярмарке будут представлены книги разных жанров: художественная, научная, учебная, религиозная литература, книги по искусству и дизайну, фэнтези. Особое место на книжной ярмарке займет детская литература.

- Книжный фестиваль такого уровня в Екатеринбурге пройдет впервые. Ярмарка, которую мы готовим, не просто большая. Она гигантская. Если мыслить метрами, то это 375 погонных метров бесконечного книжного изобилия. Книги ждут своих читателей, - рассказывает программный директор фестиваля «Красная строка» Михаил Фаустов.

На ярмарке фестиваля можно будет найти книги издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Нижнего Новгорода, Казани, Иванова, Новосибирска, Тюмени и, конечно, из Екатеринбурга и Свердловской области.

Фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге в Историческом сквере. Вход на все события фестиваля бесплатный.