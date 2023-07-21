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НовостиОбщество21 июля 2023 9:32

В Свердловской области установят остановки по требованию суда

Комплексы установят на маршруте автобуса от города Заречный до деревни Боярка
Дарья ЧИПУРИНА
Ведомство держит под контролем исполнение судебного решения

Ведомство держит под контролем исполнение судебного решения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области установят остановки. Они появятся на маршруте автобуса №112, который следует от города Заречный до деревни Боярка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура установила, что на маршруте автобуса отсутствовала часть остановок. А те, что были, не соответствовали необходимым требованиям: на них не было освещения, скамеек и урн. В связи с этим ведомство направило иск в суд к ГКУ Свердловской области «Управление автодорог».

- Истец требовал организовать строительство остановочных пунктов по указанному маршруту, а также оборудовать имеющиеся пункты необходимыми элементами, - рассказали в региональной прокуратуре.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора. Пока решение суда не вступило в силу. Ведомство держит под контролем его исполнение.

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