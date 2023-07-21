В Свердловской области установят остановки по требованию суда

Ведомство держит под контролем исполнение судебного решения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области установят остановки. Они появятся на маршруте автобуса №112, который следует от города Заречный до деревни Боярка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура установила, что на маршруте автобуса отсутствовала часть остановок. А те, что были, не соответствовали необходимым требованиям: на них не было освещения, скамеек и урн. В связи с этим ведомство направило иск в суд к ГКУ Свердловской области «Управление автодорог».

- Истец требовал организовать строительство остановочных пунктов по указанному маршруту, а также оборудовать имеющиеся пункты необходимыми элементами, - рассказали в региональной прокуратуре.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора. Пока решение суда не вступило в силу. Ведомство держит под контролем его исполнение.

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