В вольере белых медведей в Екатеринбурге установят ледогенератор, чтобы обеспечить их снегом летом

Новый вольер для белых медведей в зоопарке Екатеринбурга открылся в августе 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зоопарке Екатеринбурга продолжают работы над новым вольером для белых медведей. Как отметили в руководстве учреждения, в планах сделать так, чтобы у медведей снег был не только зимой, но и летом.

- Мы продолжаем работать с этим комплексом, и в этом году идет работа по установке ледогенераторов. Наши медведи будут иметь снег летом, - рассказала директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина. - Мы идем маленькими шагами. К концу года, к историческому дню рождения города эту технологию завершим полностью и поставим точку в оборудовании условий нашего нового комплекса белых медведей.

Новый вольер для белых медведей в Екатеринбурге открыли в августе 2022 года. Первой его обитательницей стала медведица Хатанга. Новый вольер отличается бассейном с прозрачными стенами, через которые посетители могут наблюдать за животным.