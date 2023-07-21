Губернатор Свердловской области встретился с главой РЖД

Олег Белозеров прибыл в Екатеринбург на чемпионат профессионалов госкорпорации. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым. Генеральный директор холдинга прибыл в Екатеринбурга. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

- Олег Белозеров прибыл в Екатеринбург на чемпионат профессионалов госкорпорации. Площадки состязания расположены в том числе на станции Шарташ, - рассказали в областном правительстве.

Состязание пройдет в разных компетенциях. В том числе участники чемпионата будут состязаться в «Управлении вилочным погрузчиком». От конкурсантов требуется разлить жидкость в стеклянные бокалы при помощи техники.

Также Евгений Куйвашев показал Олегу Белозерову новое модульное здание пригородных касс. Оно первое в России. Внутри него почти все автоматизировано, управлением процессов может заниматься всего один сотрудник.

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